Perdita idrica, il sindaco diffida la Gori

Una dura nota-diffida all’indirizzo di Gori, all’indomani dei disagi alla cittadinanza provocati dalla perdita idrica verificatasi nel pomeriggio di ieri (domenica 25 febbraio) lungo via Nazionale e che ha visto impegnati, sin da subito, la Polizia Municipale e l’Ufficio tecnico comunale. Così Giovanni Maria Cuofano, Sindaco di Nocera Superiore, richiama a quelle «responsabilità» e quei doveri di «corretta esecuzione» delle opere idrauliche più volte sollevate in occasione di interventi ai sottoservizi da parte del gestore della rete.

La diffida

«A Gori chiediamo ancora una volta che vi sia collaborazione, lealtà e vigilanza sulle ditte incaricate degli interventi – ribadisce Cuofano – non è pensabile che lavori migliorativi alla rete idrica vengano eseguiti con approssimazione o superficialità al punto da arrecare danni e disagi. Come abbiamo più e più volte espresso in diverse circostanze, il risanamento ambientale delle reti idriche e fognarie, in via di conclusione su molte zone della città, passa per una esecuzione dei lavori puntuale, corretta e soprattutto risolutiva». L’intervento in corso è uno dei tratti dei 2,6 km del tracciato oggetto di finanziamento del “Piano Operativo Ambiente. Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – REACT EU”: un Accordo di Programma attraverso il quale è stata trovata una soluzione definitiva per tante abitazioni non ancora allacciate alla rete fognaria ed un risparmio economico per quanti pagavano di tasca propria i costi di svuotamento delle vasche settiche.