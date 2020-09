Nocera Superiore: il colonnello Di Gangi in visita al cantiere della nuova Caserma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una visita a sorpresa, quella di Rosario Di Gangi, Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri, al cantiere della nuova caserma dell’Arma di Nocera Superiore in costruzione nell’area dell’ex mattatoio di via Petrosino. Il Colonnello dell’Arma è stato in sopralluogo insieme al sindaco Giovanni Maria Cuofano ed allo staff tecnico che ha seguito la parte progettuale.

Un tour durato circa un quarto d’ora durante il quale Cuofano e Di Gangi hanno avuto modo di fare il punto sullo stato di avanzamento lavori e sulle tempistiche di consegna del nuovo presidio.

«I lavori procedono spediti e contiamo di consegnare la nuova caserma in tempi ragionevoli – spiega il sindaco – siamo felici della visita del Colonnello perché insieme a lui, al Generale di Divisione Stefanizzi, al Comandante provinciale Trombetti, al Comandante Arienzo della locale Stazione ed ai vertici della Soprintendenza abbiamo condiviso il complesso percorso amministrativo che ci ha portati a convertire uno spazio inizialmente destinato alla Polizia Municipale in presidio cittadino dell’Arma scongiurando, così, il rischio che la nostra comunità potesse perderlo».