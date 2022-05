Nocera Superiore, inaugurata la palestra della scuola Fresa-Pascoli

Inaugurata la nuova palestra della scuola Fresa-Pascoli di Nocera Superiore. Questa mattina il taglio del nastro in presenza dal sindaco Giovanni Maria Cuofano. Uno spazio riqualificato ed adeguato ai parametri antisismici che le associazioni sportive del territorio potranno utilizzare liberamente.

Le parole del sindaco

"Le scuole - sottolinea Cuofano - restano uno dei nostri punti programmatici sul quale quest’amministrazione continua ad investire risorse anche durante la pandemia ed in un momento storico complicato per gli enti locali abbiamo continuato ad investire sull’edilizia scolastica per consegnare agli alunni non soltanto spazi per la didattica e l’apprendimento ma anche per l’attività sportiva che è momento di educazione civica. Oggi stiamo continuando a portare avanti un piano generale di recupero e riqualificazione per consegnare alla comunità un patrimonio edilizio scolastico di valore, da manutenere nel tempo".