Nocera Superiore, inaugurato il nuovo ufficio postale a “Materdomini”

Un ufficio postale tutto nuovo, allocato in una posizione centrale e strategica, con ampio parcheggio a servizio degli utenti ed accessibile ai portatori di handicap. Con il trasferimento di Poste Italiane a Materdomini, nella piazza antistante il santuario, l’Amministrazione comunale di Nocera Superiore raggiunge un obiettivo importante per la città e per l’utenza proveniente anche dai comuni limitrofi. Un risultato che ha in sé anche una rilevanza storica, perché l’Ufficio Postale ritorna nella sua originaria casa, a Materdomini, prima che fosse dislocato anni addietro in via Garibaldi.

Il commento

"Ringrazio i referenti di Poste che hanno condiviso con noi il progetto (la dottoressa Pettolino, il dottor Siniscalco) e l’ex segretario Anci Amodio – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – la dislocazione dell’ufficio postale di via Garibaldi è un punto sul quale ci eravamo attivati per trovare spazi idonei ad accogliere l’utenza ed un’area parcheggio in grado di sostenere la frequenza degli accessi e dare una soluzione definitiva alle problematiche di parcheggio. La scelta condivisa della piazza di Materdomini abbatterà anche le barriere architettoniche attualmente esistenti a via Garibaldi e consentirà anche a chi ha problemi motori di poter accedere all’ufficio postale in maniera agevole e sicura. È un luogo – conclude Cuofano – molto più facilmente raggiungibile ed aperto alla socialità".

I servizi per l'utenza

Materdomini, con questo nuovo obiettivo raggiunto, si candida a diventare polo nevralgico di servizi al cittadino. Sono in corso, infatti, i lavori per la realizzazione del Polo socio-sanitario che sorgerà nei locali dell’ex Mimosa. "Un ufficio a misura d’uomo, che nasce nella piazza storica di Materdomini e garantisce accessibilità facilitata ad anziani, persone con disabilità, mamme con carrozzini e a chi raggiunge la sede in auto, essendo dotato di un ampio parcheggio», sottolinea la direttrice della filiale di Salerno di Poste Italiane, Marcella Ricci. «I nuovi locali - continua – sono dotati di 3 sportelli e di una sala consulenza in grado di accogliere le esigenze di finanziamento, investimento e protezione dei nostri clienti. Lo spazio antistante l’ufficio è coperto e garantisce una sosta sicura per chi vorrà prelevare denaro o fare altre operazioni presso l’ATM Postamat adiacente all’ingresso. Presso gli sportelli dell’ufficio, inoltre, è possibile fruire di servizi dedicati alla famiglia (telefonia mobile, telefonia fissa, rc auto) ed effettuare i pagamenti in modalità digitale tramite qrcode».

Il nuovo ufficio postale di Nocera Superiore è stato realizzato con l’utilizzo e l’applicazione delle più moderne tecnologie per coniugare sicurezza e qualità del servizio ed è privo di barriere architettoniche. Gli sportelli a disposizione dei cittadini sono polifunzionali, la sala consulenza dispone di personale qualificato per fornire tutte le informazioni sui prodotti di risparmio e investimento offerti da Poste Italiane, lo sportello automatico ATM Postamat di nuova generazione è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per prelievi automatici di contante e per molte altre operazioni. A disposizione della clientela, anche la connessione Wi-Fi gratuita alla quale si accede automaticamente con un’unica registrazione, quest’ultima valida in ogni area dove il servizio PosteWiFi è disponibile senza bisogno di autenticarsi nuovamente.