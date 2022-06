Parco giochi, percorso pedonale e parcheggio: a Nocera Superiore si inaugurano tre opere in 3 minuti

Tre inaugurazioni in 3 minuti. Tre nuove opere in consegna contemporanea alla comunità di Nocera Superiore. Si tratta, in particolare, di un nuovo parco giochi inclusivo, nuovo percorso pedonale e nuova area parcheggio.

Il commento

Sarà il sindaco Giovanni Maria Cuofanoa tagliare i tre nastri tricolore domani sera, alle 18:30, dei tre spazi allocati attorno alla piazza Marco Polo, su via Russo, anch’essa inaugurata di recente durante il concorso dei Madonnari di maggio scorso. “L’Amministrazione Cuofano inaugura altri tre spazi al servizio della città – dichiara – quella che era una strada amorfa e priva di ordine, oggi comincia a prendere una sua armonia estetica ed urbanistica attraverso un parco giochi, una passeggiata pedonale ed un’area parcheggio: spazi che sono linfa per la socialità di una comunità”.