Incendio nella galleria "Santa Lucia", operaio ferito: in 3 a giudizio

Per l'incendio scoppiato nel 2018, all'interno della galleria Santa Lucia sono in 3 a dover affrontare il processo. L'accusa è di lesioni colpose aggravate.

L'accusa

La Procura di Nocera Inferiore ha ottenuto il processo per due dipendenti e il responsabile della sicurezza della ditta che lavorava per conto delle Ferrovia dello Stato. A restare ferito fu un operaio, con oltre 40 giorni di prognosi, in seguito alle ustioni riportate. Quel giorno, gli operai dovevano sostituire dei binari con altri nuovi. Un lavoro da effettuare con una macchina mobile, finita danneggiata anch'essa dalle fiamme. A generare l'incendio fu l'errore di un operaio, che restò ustionato sul 60 per cento del corpo. Circostanza che non escluderebbe le responsabilità dei tre, colpevoli - per l'accusa - di non aver vigilato sulle precauzioni che tutti gli operai avrebbero dovuto adottare. Come indossare dispositivi di sicurezza. A seguito dell’incidente, erano rimasti feriti cinque operai abruzzesi. Almeno trenta erano le persone presenti al momento dell’incidente. Secondo una perizia disposta all'epoca dall'autorità giudiziaria, l'operaio non indossava tuta e protezione specifica ai piedi, che gli avrebbero garantito certamente sicurezza, dopo il divampare delle fiamme.