Incendio in una baracca in legno, l'intervento dei vigili del fuoco

E' stato domato con difficoltà l'incendio generato a Nocera Superiore, oggi pomeriggio, che sarebbe stato causato da una struttura in legno in una zona periferica della città.

L'intervento

Dalle 16, dopo una segnalazione, i Vigili del fuoco e gli operai del Comune di Nocera Superiore sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio in località Pizzone. Non sono state segnalate criticità nè condizioni di pericolo per gli abitanti della zona o animali. Come si legge in una nota dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Maria Cuofano anche il Comune è stato coinvolto nelle operazioni. In modo particolare, i reperibili del Nucleo Comunale di Protezione Civile e la pattuglia della Polizia Municipale hanno fornito una mano, in termini di viabilità e monitoraggio dell’area.