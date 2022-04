Nocera Superiore: lavori in via Croce Malloni e località Pizzone per nuovo manto stradale

Rispettivamente dal 26 aprile e dal 10 maggio, lavori di pavimentazione stradale interesseranno via Croce Malloni e località Pizzone. Con Ordinanza della Polizia Locale, verrà istituito, dal 26 aprile e fino a conclusione dei lavori, il divieto di transito e sosta temporanea in via Croce Malloni, dal civico 203 al 205. Il passaggio sarà consentito ai soli residenti. L’intervento di ripristino del manto stradale verrà effettuato dalla ditta incaricata da Gori che, in precedenza, aveva svolto attività di scavo per allacciamento idrico.



Le parole del sindaco, Giovanni Maria Cuofano

"Il rifacimento del manto stradale a seguito di lavori di scavo da parte di terzi è una delle clausole che inseriamo nei permessi rilasciati e, in caso di mancato ripristino, gli Uffici procedono per l’escussione della polizza a copertura dei danni. Oltre al principio normativo da rispettare, prosegue il sindaco, pretendiamo che vengono eseguite le ripavimentazioni ovunque si interviene perché non vogliamo le strade piene di toppe e rappezzi: questo anche per decoro urbano e sicurezza".