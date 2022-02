Lavori lungo le strade di Nocera Superiore: c'è intesa tra Comune e Consorzio di Bonifica

Si è tenuto, questa mattina, un incontro tra il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, ed il Commissario del Consorzio di Bonifica Mario Rosario D’Angelo.

Sul tavolo, una serie di interventi a farsi sul territorio di Nocera Superiore tra cui la sistemazione della strada che da via Pizzone porta a Camerelle a ristoro dei lavori di allaccio ai canali irrigui eseguiti mesi addietro proprio dal Consorzio. A margine dell’incontro, che ha ulteriormente consolidato i rapporti di collaborazione tra il Comune ed il Consorzio, anche la sistemazione della staccionata divelta lungo il Percorso della Salute e la dismissione di vecchi canali irrigui non più utilizzati.

"In un territorio dove il groviglio di competenze non agevola i tempi di risposta alle esigenze dei cittadini, stiamo provando da tempo a mettere ordine per stabilire “chi fa cosa” e in tal senso abbiamo trovato nei vertici del Consorzio un interlocutore sensibile e disponibile al dialogo finalizzato alla concretezza ed all’operatività".