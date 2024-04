Fumava sigaretta sul posto di lavoro, licenziato ma reintegrato dal Tribunale

Lavoratore reintegrato dopo licenziamento. Lo comunica la Segreteria Regionale della Cisal, Terziario Cartai e Grafici Campania, per quanto ottenuto in sede giudiziale, a beneficio di un lavoratore iscritto, licenziato il 20 ottobre 2023 da un'azienda impegnata nella produzione di scatole, cartucce, etc, presso la sede di Nocera Superiore.

La sentenza

Il Giudice del Lavoro - con sentenza emessa il 5 aprile scorso - ha ordinato la reintegra del lavoratore, nel posto precedentemente occupato, annullando il licenziamento comminato con il riconoscimento del risarcimento del danno e il conseguente versamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali. "A distanza di poco più di 6 mesi - spiega il sindacato - il lavoratore, ingiustamente licenziato in tronco per essere stato sorpreso a fumare all’interno del luogo di lavoro, rivede la luce e gli viene resa finalmente giustizia! Il sindacato ha sostenuto strenuamente il lavoratore e, sin da subito, ha evidenziato la pretestuosità dell’estremo provvedimento adottato nei confronti del suo iscritto, essendo il fatto contestato riconducibile ad una sanzione conservativa, in ossequio al CCNL applicato". Il Segretario Regionale, Gaetano Nunziata precisa: "Una sentenza che ha il sapore di dignità e che rende giustizia al lavoratore oggetto di un provvedimento espulsivo pretestuoso ed illegittimo che lo ha segnato in modo significativo in tutti questi mesi. Colgo l’occasione per denunciare le reiterate condotte illegittime da parte di tanti datori di lavoro che, sempre più spesso, esercitano il potere disciplinare eccessivamente nei confronti dei lavoratori che, ogni giorno, sui luoghi di lavoro sono oggetto di provvedimenti pretestuosi ed illegittimi, sempre più spesso costretti a subire soprusi finanche con sanzioni disciplinari divenute ormai inaccettabili. Diamo atto dell’ennesimo risultato conseguito dal nostro ufficio legale, con l’avvocato Luigi Mazza, che ha sostenuto la tesi del sindacato e difeso le giuste ragioni del nostro iscritto"