Morto dopo aver perso il controllo del trattore, novanta giorni per la verità

Saranno necessari esami istologici e comunque il tempo di almeno 90 giorni - il deposito dell'autopsia - per poter avere maggiore chiarezza sulla morte di Luigi Lambiase, il 40enne di Nocera Superiore che lo scorso 30 marzo aveva perso il controllo di un trattore, morendo sul colpo. Giorni fa, la salma è stata liberata per permettere i funerali, che si sono svolti nel fine settimana.

L'indagine

Bisognerà capire se l'uomo sia stato colto da un malore mentre lavorava su di un terreno, non suo, con un trattore. O se invece si è trattato di un vero e proprio incidente. Le indagini dei carabinieri e dello Spesal dell’Asl chiariranno se l'uomo stava lavorando con tutte le misure di sicurezza, previste dal caso. Ulteriori accertamenti saranno svolti sul trattore, con il quale l'uomo stava svolgendo normali lavori di routine. La morte di Lambiase ha sconvolto la comunità di Nocera Superiore, gli amici, la famiglia. Una persona buona e disponibile, un grande lavoratore, come lo hanno ricordato in molti nell'ultimo saluto, durante i funerali.