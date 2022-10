Stalking e minacce alla ex per due anni, condannato a 3 anni e 6 dal tribunale

Due anni di maltrattamenti, tra minacce e botte, proseguite anche dopo che l'uomo finì a processo. E' stato condannato a 3 anni e 6 mesi in abbreviato un 40enne di Nocera Superiore, per maltrattamenti e stalking. La vittima era difesa dal legale Concetta Galotto.

Le accuse

Dal 2020 al 2022, l'uomo avrebbe perseguitato, minacciato e aggredito l'allora convivente. Sullo sfondo motivi futili, di gelosia, a caratterizzare la convivenza della coppia. Dalla minaccia con tanto di coltello da cucina a violenti schiaffi sferrati contro la donna. L'uomo finì in carcere dopo aver violato un primo divieto di avvicinamento su disposizione del Tribunale. Da ulteriori due integrazioni in denuncia presentate dall'avvocato della donna, l'uomo avrebbe continuato a minacciare la vittima, attraverso una serie di messaggi e l'invio di alcune fotografie. Stando alle accuse, il 40enne aveva più volte preso a controllare il cellulare della ex. Non si sarebbe risparmiato, inoltre, neanche con le mani, al punto da colpire la vittima con uno schiaffo e distruggendo le suppellettili e gli arredi presenti in casa, a seguito di un litigio per motivi economici. Dal mese di aprile scorso fino a tempi recenti, avrebbe costretto la stessa a vivere nell'ansia e nella paura, stravolgendole le abitudini di vita. Più volte, ad esempio, si sarebbe fermato presso l'abitazione della vittima, continuando a inviarle messaggi dove prometteva che l'avrebbe uccisa.