Non può avvicinarsi alla ex, ma la minaccia con foto e pedinamenti: va in carcere

Pedinamenti, minacce da falsi profili, anche di morte, con l'invio di foto dal contenuto scabroso e personale. Tutto per tenerla sotto costante ansia e paura. A seguito di due nuove denunce, due giorni fa i carabinieri hanno arrestato e trasferito in carcere un 40enne nocerino.

Le accuse

Già sotto processo per stalking e maltrattamenti, l'uomo non si era fermato nonostante tutto questo, violando il divieto di avvicinamento imposto dal giudice nei riguardi della ex convivente, tormentata in ogni modo dal suo vecchio compagno. Stando alle accuse, l'indagato aveva più volte preso a controllare il cellulare della ex. Non si sarebbe risparmiato, inoltre, neanche con le mani, al punto da colpirla con uno schiaffo e distruggendo arredi e mobili in casa, a seguito di un litigio per motivi economici. Dal mese di aprile scorso fino ad oggi, invece, avrebbe costretto la stessa a vivere nell'ansia e nella paura, stravolgendole le abitudini di vita. Più volte, si sarebbe fermato presso l'abitazione della vittima, continuando a inviarle messaggi dove prometteva che l'avrebbe uccisa. Le ulteriori integrazioni di denuncia, presentate dall'avvocato difensore Concetta Galotto, con una misura personale già in atto del tribunale, lo hanno condotto in carcere.