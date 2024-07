"Molestie alle donne", l'allarme via social a Nocera Superiore

Segnalazioni su di un presunto molestatore, a Nocera Superiore. L'allarme corre sui social, con una comunicazione inoltrata nei gruppi Facebook da parte di un utente, che ha segnalato la presenza di un uomo che, a bordo della propria auto, dopo essersi fermato, mostrerebbe i genitali ai passanti

La segnalazione

"In via Santa Maria delle Grazie - si legge nel messaggio - si agira quest autovettura con a bordo un uomo intorno hai 35 anni, che prima molesta verbalmente poi si ferma più avanti con l'auto e si fa trovare con i suoi genitali in bella vista. A quanto io sappia è capitato a delle signore che stavano camminando la mattina intorno alle 7:30 ed ad una ragazza verso le 23:00. La vettura è un Alfa Romeo Stelvio di colore grigio scuro con i vetri neri". Come avviene per casi simili, va ricordato che determinate segnalazioni vanno fatte in primis alle forze dell'ordine del territorio, anche per permettere alle stesse di svolgere un lavoro di indagine e verifica su quanto viene denunciato.