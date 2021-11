Minacce al titolare di un bar per avere soldi: indagata coppia di Nocera

Una coppia di Nocera è indagata dalla Procura per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I fatti risalgono al 10 maggio scorso, a Nocera Superiore, quando i due avrebbero minacciato i dipendenti di un bar, pretendendo il saldo di una cifra in contanti.

Le accuse

L'indagine è ora chiusa. I due furono arrestati qualche settimana fa, con l'accusa di rapina in concorso. Quel giorno, si presentarono all’interno del bar alla ricerca del proprietario. Non trovandolo, la ragazza si rivolse a due dipendenti, minacciando di avere quella cifra in contanti. Poi, una volta usciti all’esterno, la coppia si recò presso la casa del titolare e rivolgendosi alla moglie, le intimarono di farlo uscire in strada. L'uomo, in quel caso, minacciò di fargli del male qualora lo avesse visto. Secondo la Procura di Nocera Inferiore, i due avrebbero potuto rivolgersi a un giudice invece di reclamare quei soldi utilizzando minacce di quel tipo. Restano sconosciuti i motivi legati alla pretesa di quei soldi. Mai consegnati ai due, che ora potranno chiedere interrogatorio, prima che il pm decida di chiedere per entrambi il giudizio.