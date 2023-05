Tornano la “Miniolimpiadi”, coinvolte tre scuole a Nocera Superiore

Conto alla rovescia per la nuova edizione delle Miniolimpiadi del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore. L’evento che vedrà protagonisti gli alunni dei tre plessi tornerà dopo ben 5 anni di stop.

I partecipanti

E riprenderà il discorso dLa macchina organizzativa, coordinata dal dirigente scolastico Antonio Pizzarelli, vede coinvolti gli insegnanti, i collaboratori dei plessi “Settembrini”, “Masih” e “Addatis” del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore, insieme al Comitato genitori.a dove lo aveva interrotto, con numeri da record: 300 e oltre piccoli atleti in gara; 780 alunni coinvolti per la cerimonia d’apertura; 8 giorni di sport indoor e outdoor; due new entry tra le discipline, kayak e scacchi; 9 campi di gara; 10 club sportivi partner dell’evento, sotto l’egida del Coni di Salerno; 20 discipline sportive con relative specialità in competizione; 10 associazioni coinvolte per manifestazioni collaterali; un evento in collaborazione con i Vigili del Fuoco. Il tema centrale dell’evento sarà la funzione educativa dello sport, che punta a debellare ogni forma di intolleranza e bullismo: rispetto delle regole, fair play, rispetto per gli avversari, cultura della vittoria e della sconfitta. La macchina organizzativa, coordinata dal dirigente scolastico Antonio Pizzarelli, vede coinvolti gli insegnanti, i collaboratori dei plessi “Settembrini”, “Masih” e “Addatis” del Primo Circolo Didattico di Nocera Superiore, insieme al Comitato genitori.