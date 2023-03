Incidente mortale a Nocera: la Procura vaglia la posizione dell'autista dell'ambulanza

Proseguono le indagini della Procura di Nocera Inferiore per fare luce sulla dinamica e sulle responsabilità dell’incidente stradale che, sabato scorso, ha causato la morte del 28enne Alberto Maria Dell’Aglio. In particolare, al vaglio degli inquirenti vi sarebbe la posizione del conducente dell’ambulanza - un ragazzo di 24 anni di Mercato San Severino - che si è scontrata in una curva contro l’auto (Fiat Panda) guidata dallo studente di Medicina di Nocera Superiore. L'impatto è stato violentessimo e quest'ultimo è morto sul colpo.

L'inchiesta

Nelle prossime ore, la Procura nocerina dovrebbe decidere per l’eventuale autopsia sul corpo del 28enne per fare chiarezza sulla reale causa del decesso. Inoltre, sono al vaglio della Polizia Stradale le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nei pressi dell’uscita autostradale dell’A30 di Castel San Giorgio, che potrebbero essere utili per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.