Tragedia, a Nocera Superiore, dove un uomo di circa 40 anni è precipitato dal balcone della sua abitazione, in via Vincenzo Russo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri che hanno informato la Procura e richiesta l’intervento del medico legale per gli accertamenti del caso. Non si esclude alcuna pista.