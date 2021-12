Getta spazzatura vicino al muro della scuola: donna beccata dalle telecamere a Nocera Superiore

Un altro furbetto della differenziata pizzicato in flagranza dalle telecamere di videosorveglianza. È accaduto venerdì scorso, in via San Clemente, nei pressi della scuola Settembrini, a Nocera Superiore.

Le indagini

Le immagini, visionate stamane dal Comando di Polizia Locale coordinato da Paolo Prudente, ritraggono una donna mentre deposita un sacchetto di spazzatura sul muretto adiacente l’istituto scolastico in orario non regolare e con busta non codificata. Sono in corso indagini per l’identificazione della cittadina, che riceverà una sanzione amministrativa per conferimento irregolare di rifiuti.

I controlli

Diverse le zone attenzionate dall’Ufficio Ambiente per conferimento irregolare attraverso l’utilizzo di sacchi neri sprovvisti di codice. Un controllo che non si è mai fermato e che ha colto in flagrante la signora a pochi giorni di distanza dal premio riconosciuto a Nocera Superiore per la percentuale di raccolta differenziata raggiunta, l’81,12% (dati Legambiente), assegnando alla comunità il primo posto nella classifica dei Comuni con più di 20mila abitanti.