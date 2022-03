Deiezioni canine non raccolte, fioccano le prime multe a Nocera Superiore

Fioccano le prime multe a Nocera Superiore per chi non raccoglie le deiezioni dei propri cani. Il servizio, condotto dal comandante Paolo Prudente e da diversi agenti in abiti civili, si è concentrato lungo via Russo, via Pecorari, via Monte del Vesuvio, via Petrone ed altre arterie cittadine. Una decina i proprietari “controllati” e censiti: 4 le sanzioni da 200 euro l’una comminate.

Il commento

“Malgrado la buona educazione di molti, c’è una risicata minoranza che continua a non attenersi all’ordinanza – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – anche se, come abbiamo sottolineato più volte, raccogliere le deiezioni in strada è un gesto di buon senso civico prim’ancora che un obbligo disciplinato dalla norma. Tra l’altro abbiamo installato in diversi punti della città circa 90 contenitori stradali per la raccolta delle deiezioni. Lasciare le strade sporche è una mancanza di rispetto verso la comunità e verso le tante famiglie che ogni giorno passeggiano con i propri bambini. Non basta avere il kit per raccogliere le deiezioni attaccato al polso: bisogna usarlo”.

La linea dura

I controlli proseguiranno a tappeto anche nei prossimi giorni, fa sapere il comandante della Polizia Locale che, sulla tematica, ha aggiunto: “In linea con gli indirizzi dell’Amministrazione, stiamo collaborando in maniera proficua anche con il Garante per la Tutela degli Animali sia sul fronte degli interventi a tutela dei piccoli amici e sia sul versante del rispetto delle regole, per assicurare decoro, ordine e pulizia in città”.