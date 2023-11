Scarica elettrica fatale, morì a 42 anni: due le condanne

Fu colpito da una scarica elettrica mentre faceva il suo lavoro. Per la morte di A.M. , operaio di 42 anni di Olevano sul Tusciano, il tribunale di Nocera Inferiore ha condannato due persone per omicidio colposo. I fatti, nel 2014, a Nocera Superiore.

I fatti

L'uomo, sposato e con figli, era dipendente di una ditta di Sarno e operava in una cabina elettrica. Restò folgorato da una potente scarica elettrica. A nulla erano valsi i soccorsi. Sull'episodio indagarono i carabinieri di Nocera Inferiore. Il giudice ha assolto altre due persone ma toccherà attendere le motivazioni per ricostruire, al dettaglio, i ruoli dei quattro imputati, finiti all'epoca sotto processo per inosservanza delle regole di sicurezza sul lavoro.