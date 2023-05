Polvere bianca "velenosa" nei pressi di colonia felina, s'indaga

Polvere bianca sui muri che circondano una colonia felina. Questo quanto segnalato da un passante in via San Ciro a Nocera Superiore. Secondo qualcuno, si tratta di veleno o di sostanze corrosive.

La denuncia

La segnalazione è stata inoltrata anche al Garante comunale per la tutela degli animali, Annalisa Carleo, che ha invitato i possessori di animali domestici a porre attenzione. Nelle prossime ore la sostanza sarà raccolta per essere analizzata mentre la polizia municipale visionerà le telecamere per verificare chi ha lasciato la sostanza sui muri. Da tempo a Nocera Superiore vengono segnalati avvelenamenti di gatti.