Pomodoro dall'Egitto, la Procura chiede incidente probatorio sull'analisi del prodotto

Un incidente probatorio per cristallizzare la prova e acquisire agli atti i risultati di un nuovo accertamento tecnico, una analisi su campioni di pomodori finiti sotto sequestro nell’operazione “Scarlatto 2”, nei riguardi di un'azienda di Nocera Superiore. Così la Procura vuole blindare gli elementi raccolti per poi utilizzarli nel prosieguo, fino all’eventuale dibattimento.

L'inchiesta

Il Riesame di Salerno nelle scorse settimane aveva confermato la misura di sequestro probatorio disposta dal gip per la partita di semilavorato di pomodoro di 821 tonnellate, proveniente dall’Egitto e del valore di circa 1 milione di euro, al centro della maxi-operazione del giugno scorso. La merce era stata sottoposta a sequestro dai carabinieri del Reparto Tutela agroalimentare di Salerno e dai militari del Comando per la Tutela agroalimentare nell'ambito di un'indagine diretta dalla Procura di Nocera Inferiore. Nel mirino era finita l’azienda di Nocera Superiore. Ora la richiesta di un incidente probatorio, formula per svolgere un esame decisivo avente valore di prova. Dopo l’analisi svolta su diversi campioni, in momenti e frazioni, il pm vuole un ulteriore passaggio con valore di prova, con la formula dell’incidente probatorio richiesto al gip.