Nocera Superiore, rapina prostituta dopo rapporto sessuale: giovane a giudizio

Un ragazzo albanese di 25 anni, residente a Sarno, finisce a processo per rapina. Lo scorso agosto, era giunto in via Nazionale a Nocera Superiore, dove consumò un rapporto sessuale con una ragazza nigeriana. Poi la rapinò, prima prendendola a schiaffi, poi puntandole un cacciavite alla gola, riprendendosi i 20 euro pagati per il rapporto. Il ragazzo risponde anche di porto abusivo di oggetto atto ad offendere in luogo pubblico.

