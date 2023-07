Revenge porn contro l'ex, voleva soldi per non diffondere video e foto: condannato

Un uomo di Napoli è stato condannato per tentata estorsione, stalking e diffusione di foto e video dal contenuto sessualmente esplicito, a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Secondo le accuse, avrebbe minacciato un altro uomo, con il quale avrebbe avuto una relazione, di diffondere materiale compromettente se non avesse avuto in cambio grosse cifre di denaro

L'accusa

La vittima raccontò che l'imputato avrebbe preteso dai 10 ai 20mila euro, onde evitare la diffusione delle prove della loro passata relazione, che lui stesso aveva interrotto, con il parere contrario dell'imputato, che a quel punto avrebbe cominciato a tormentarlo per più tempo. La sentenza è giunta con il rito abbreviato. Le foto e i video furono mandati - secondo denuncia - alla famiglia della vittima e ad amici.