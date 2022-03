Centro sociale, riprendono le attività per gli anziani a Nocera Superiore

Con cautela, verso il graduale ritorno alla normalità. Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia da Covid-19, l’Amministrazione comunale di Nocera Superiore dà il via libera per la ripresa delle attività per anziani al Centro polifunzionale di via Russo.

Le attività

Un avvio soft per le nuove iniziative d’aggregazione, che terranno conto, in ogni caso, delle norme anti-assembramento. Inizialmente non saranno svolte alcune attività considerate "a rischio", come i balli di gruppo, ma sono previsti laboratori di arte, ceramica e decoupage, il salotto letterario, la Scuola di Canto per la formazione del primo coro del Centro.Considerato l'elevato numero di cittadini iscritti alle attività, circa 120, saranno riuniti in gruppi, ognuno dei quali avrà dei giorni e degli orari specifici.

Gli orari

Le attività copriranno tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, negli orari che vanno dalle 18 alle 21 per due turni di attività programmati dalle 18 alle 19,30 e dalle 19,30 alle 21. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente al Centro Polivalente in via Russo negli orari di apertura indicati.