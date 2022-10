Mix di rifiuti abbandonati in strada, denunciata professionista a Nocera Superiore

Aveva depositato di tutto in alcuni sacchi neri per rifiuti, trovati questa mattina a Nocera Superiore lungo corso Matteotti dalla Polizia Municipale. C'erano Dvd, joystick usati e cofanetti della play-station, decoder per la TV, vecchie videocassette.

La scoperta

Un abbandono di rifiuti con tanto di riscontro, quello individuato dall’Ufficio Ambiente e sanzionato dagli uomini della polizia municipale guidata dal comandante Paolo Prudente. L'autrice dello sversamento è stata individuata attraverso alcuni documenti rinvenuti sempre all’interno dei bustoni neri. Si tratta di una professionista del posto. Sono state tuttavia diverse le violazioni al regolamento addebitate, con l’emissione di una maxi multa. Intanto, prosegue l’attività di controllo e verifica da parte della Polizia Locale e degli uffici sul versante del rispetto delle regole e, nella fattispecie, del corretto conferimento dei rifiuti in città. Controlli quotidiani in linea con l’indirizzo, votato al rispetto delle regole e del decoro urbano, dettato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Maria Cuofano. Nel mirino, come sempre, finiscono gli incivili del conferimento irregolare mediante l’utilizzo di sacchi neri il cui uso è vietato.