Misteriose tracce di sangue in strada, a Nocera Superiore: indagano le forze dell'ordine

Sono state trovate tracce di sangue in via Mazzini, a Nocera Superiore. La sezione scientifica della Polizia sta esaminando sangue sull'asfalto, in zona Poste.

Le indagini

Il sangue è stato individuato vicino ad un muro e poi sull'asfalto. Sono intervenuti anche i carabinieri. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.