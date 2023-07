Scippato in scooter mentre va in banca, indagano i carabinieri

Rapinato mentre si recava in banca. Finisce a terra, dopo essere stato aggredito da due persone in auto. E' accaduto questa mattina, a Nocera Superiore. Un giovane in scooter, in via Pittoni, era stato avvicinato da due persone in auto, che avevano poi tentato di strappargli il borsello. Nel resistere la vittima era finita a terra, mentre i banditi si erano dati alla fuga. Sull'episodio indagano i carabinieri. Anche il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha commentato quanto accaduto

Il commento

"Desidero esprimere la più sincera gratitudine ai Carabinieri di Nocera Superiore ed al corpo di Polizia Municipale per essere intervenuti con celerità, stamane, in via Pittoni, a seguito della rapina compiuta ai danni di una persona che si stava recando al vicino istituto di credito su corso Matteotti.

Le indagini sono in corso ed attendiamo che volgano al termine. Ringrazio il nuovo Comandante della locale Stazione, Antonello Catapano, per il rafforzamento dei controlli sul territorio in orario serale e notturno. Nonostante gli impegni su più fronti, c’è grande attenzione da parte delle forze dell’ordine ? verso il territorio a difesa della sicurezza urbana ed a tutela dei cittadini"