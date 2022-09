Valigetta "sospetta" vicino ad una scuola, segnalato allarme bomba: ma era vuota

Forse si è trattato di uno scherzo o di una dimenticanza. Sta di fatto che giorni fa, a Nocera Superiore, i residenti hanno lanciato un allarme dopo le 14 per la presenza di una valigetta sospetta nei pressi della scuola Marco Polo.

Il caso

Numerose le segnalazioni, al punto che i carabinieri sono giunti in sttrada mettendo l'area in sicurezza e permettendo, poi, l'intervento degli artificieri e dei vigili del fuoco. Mentre i militari tenevano a debita distanza curiosi, gli artificieri del Nucleo di Salerno aprivano la valigetta dove, grazie ad apposite apparecchiature, erano certi di non trovare nulla. E così è stato.

La ventiquattrore nera era vuota. Ora i carabinieri stanno indagando per risalire al presunto buontempone autore dello scherzo. Da un primo esame dei filmati dell'impianto di videosorveglianza non si vede chi avrebbe lasciato la valigetta