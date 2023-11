Manca l'acqua, scuole chiuse a Nocera Superiore

Scuole chiuse a Nocera Superiore per mancanza d'acqua. A causa di un guasto al pozzo in località Citola - come ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Cuofano - con conseguente mancanza di acqua in numerose strade cittadine, è stata disposta con ordinanza la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 29 novembre 2023.

Le strade che restano senz'acqua

A seguito di sollecitazioni è stato disposto un servizio idrico sostitutivo con un'autobotte che sarà localizzata all’incrocio tra via Russo e via Napoli dalle 8:00 alle 16:00 di domani. Il sindaco annuncia inoltre di aver diffidato Gori, per il "palese ritardo nelle comunicazioni e per il disagio arrecato", richiedendo ulteriori punti punti di approvvigionamento idrico.

Le strade interessate dalla mancanza idrica sono le seguenti:

VIA ALFATERNA

VIA CASE VECCHIE STARZA

VIA CASICOLA

VIA CASTELLANI

VIA CIMITERO

VIA CUPA BELVEDERE

VIA CUPA DEL PASTINO

VIA DELLA LIBERTA'

VIA FEDERICO RICCO

VIA FIUMARELLO

VIA G.SPAGNUOLO

VIA GENNARO ORLANDO

VIA GIOVANNI NICOTERA

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA I CUPA DEL PASTINO

VIA II CUPA DEL PASTINO

VIA INDIPENDENZA

VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY

VIA MATERDOMINI

VIA MONTE DEL VESUVIO

VIA NAPOLI

VIA PAPA GIOVANNI XXIII

VIA PECORARI

VIA PETRONE

VIA PORTA ROMANA

VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE

VIA STARZA

VIA TAVERNE

VIA USCIOLI

VIA VINCENZO RUSSO

VIALE CROCE

VIALE CROCE MALLONI

VIALE DEL SANTUARIO

TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 16:00 di domani.