Nocera Superiore, via Ricco riapre a senso unico alternato: l'avviso

Ultimo giorno di blocco alla circolazione per via Ricco a Nocera Superiore. Come da cronoprogramma, si sono conclusi gli interventi più complessi ai sottoservizi nella sezione centrale dell’asse stradale e da domani, giovedì 27 luglio, la carreggiata sarà liberata con riapertura alla circolazione in senso alternato per consentire l’esecuzione delle residue attività di allaccio alla nuova rete idrica e fognaria.I lavori interesseranno le parti laterali della strada e, pertanto, non saranno di intralcio al ripristino della mobilità.

L’avviso

Il dispositivo della Polizia Municipale prevede l’attivazione del senso alternato con impianto semaforico a disciplinare il traffico dal 27 luglio all’8 agosto nel tratto che va dal civico 177 fino all’incrocio con Via G. De Sio. Dall’8 all’11 agosto, invece, lo stesso dispositivo si sposterà su via Materdomini, nel tratto che va dal civico 41 fino all’incrocio con Via Ricco. I lavori saranno eseguiti nella fascia oraria dalle 7 alle 17. L’ordinanza a firma del Comandante della Polizia Municipale, Paolo Prudente, è stata opportunamente trasmessa ai Comuni limitrofi, ai mezzi del trasporto pubblico e privato, alle unità di soccorso ed a tutti gli enti interessati.