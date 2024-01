"Soldi per gli animali", ma è una truffa: l'appello del Garante

Soldi per gil animali, è una truffa. O almeno questo viene deunciato sui social, a Nocera Superiore, dove il Garante per gli animali, Annalisa Carleo, ha messo in guardia - specie gli esercizi commerciali - di non dare soldi a chi li chiede per aiutare gil animali

L'annuncio

"Di nuovo in giro la tizia che chiede soldi “per gli amici animali” - si legge in rete - Vi ricordo che la “signora” non fa parte di nessuna associazione animalista ne’ di Nocera Superiore ne’ di comuni limitrofi. Dubito gestisca animali. Non date soldi! Almeno non fatelo pensando di fare beneficenza ad animali"