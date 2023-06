Materdomini, sopralluogo del sindaco Cuofano sul cantiere del nuovo distretto

Sopralluogo del Sindaco di Nocera Superiore, ieri mattina, all’ex Mimosa di Materdomini dove sono in corso i lavori del nuovo polo ambulatoriale e di medicina territoriale, del nuovo spazio 118 ed uffici amministrativi.

I dettagli

Una realtà che garantirà ai cittadini dei Comuni limitrofi e ricadenti nel Distretto sanitario 60 (Roccapiemonte, Castel San Giorgio e Nocera Inferiore) un punto di riferimento permanente in grado di ridurre i tempi di attesa e soddisfare le richieste dei cittadini.

«L’ipotesi di riconversione dell’ex Mimosa è un’idea che abbiamo richiesto all’Asl ascoltando le istanze dei cittadini, degli operatori e dei dirigenti medici affinché una struttura abbandonata venisse riqualificata e riadattata alla sua funzione essenziale, ovvero servizi sanitari per i cittadini del nostro comprensorio», sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano. Un polo unico e qualificato per i servizi sanitari, insomma, che ha in sé l’obiettivo di rilanciare il distretto di Materdomini, punto di riferimento per il tessuto sanitario del territorio.