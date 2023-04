Guasto improvviso a Nocera Superiore: scatta la sospensione idrica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gori comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Nocera Superiore:



VIA ALFATERNA

VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR

VIA CASE VECCHIE STARZA

VIA GARIBALDI

VIA GIACOMO MATTEOTTI

VIA GIUSEPPE GARIBALDI

VIA I TRAVERSA PETRARO PUCCIANO

VIA LUIGI PETROSINO

VIA NAZIONALE

VIA PARETI

VIA PETRARO

VIA PETRARO PUCCIANO

VIA PETROSINO I TRAVERSA

VIA PETROSINO II TRAVERSA

VIA PORTA ROMANA

VIA PORTAROMANA GROTTI

VIA RISORGIMENTO

VIA ROMA

VIA SAN CLEMENTE

VIA SAN CLEMENTE I TRAVERSA

VIA SAN PIETRO

VIA SANTA MARIA MAGGIORE

VIA TRIESTE

VIA UNGARI

E TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:00 di mercoledì 19 aprile 2023.