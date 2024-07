Segue e minaccia la ex dopo la fine del rapporto, condannato per stalking

Stalking, minacce e persecuzioni alla ex moglie costano ad un uomo una pena id 4 anni e 3 mesi, così come deciso dal giudice del Tribunale di Nocera Inferiore. I fatti risalgono al 2022, a Nocera Superiore. L'indagine fu avviata dopo le varie denunce della donna, in un caso aggredita anche alla presenza della figlia piccola.

La sentenza

L'imputato non aveva accettato la fine della storia, cominciando a perseguitare e insultare la moglie, seguendola nei luoghi da lei frequentati e tentando, in preda alla violenza, di tagliarle la strada durante uno dei tanti episodi ricostruiti dalla procura. La vittima rimediò cinque giorni di prognosi, a causa di un'aggressione da parte dell'ex marito. La sentenza sarà depositata, con le motivazioni, entro trenta giorni.