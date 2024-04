Abusi e stalking sulla nipote, cade la credibilità della vittima: 74enne assolto

Abusi e stalking alla nipote minorenne: assolto un 74enne. La sentenza del collegio del tribunale riguardava fatti che sarebbero durati circa 20 anni. Stando alla denuncia sporta proprio dalla presunta vittima, l'uomo avrebbe costretto la nipote a subire rapporti sessuali, sin dalla minore età. Poi, l’avrebbe minacciata se avesse rivelato la relazione, registrandola anche in video, a sua insaputa. E facendole consumare rapporti anche con altre persone.

La sentenza

La difesa, nel corso del processo, aveva più volte discusso sulla credibilità del narrato della ragazza. Una registrazione, in particolare, trascritta dai difensori dell'imputato, avrebbe provato come quanto raccolto in denuncia fosse del tutto differente da quelli che erano i reali rapporti tra la giovane e lo zio. Solo con il deposito della sentenza, sarà possibile comprendere il ragionamento dei giudici e chiarire la dinamica dei fatti.