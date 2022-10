Erogazione idrica sospesa a Nocera Superiore: la mappa dei disagi

Stop all'erogazione idrica sul territorio di Nocera Superiore venerdì 7 ottobre dalle 14.30 alle 18. Alla base dello stop l'interruzione della fornitura di energia elettrica all'impianto di Petraro da parte della società Enel Distribuzione.

Le strade escluse

Queste le arterie del territorio di Nocera Superiore escluse dallo stop all'erogazione: Località Materdomini,, Rione Marconi, Via Alfonso D'amico, Via Belvedere, Via Casicola, Via Castellani, Via Citola, Via Collina Citola, Via Cupa Baldini, Via Cupa Belvedere, Via Cupa del Pastino, Via Cuparella Pecorari, Via De Gasperi, Via del Santuario, Via Fiumarello, Via Garibaldi, Via Gloria, Via I Cupa del Pastino, Via I Roma, Via I Maggio, Via II Cupa Del Pastino, Via Indipendenza Croce Mallone, Via Indipendenza, Via John Kennedy, Via Lamia, Via Monte del Vesuvio, Via Napoli, Via Nicotera, Via Orlando, Via Papa Giovanni XXIII, Via Ricco, Via Santa Maria delle Grazie, Via Sant'Ambruoso, Via Spagnuolo, Via Taverne, Via Uscioli, Via Vincenzo Russo, Viale Croce Malloni, Viale Croce, Viale del Santuario, Viale Europa II Traversa, Viale Europa. "L’erogazione idrica - fa sapere la società Gori - riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 18:00 di venerdì".