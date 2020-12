Luci e led alla pubblica illuminazione a Nocera Superiore: la mappa delle strade

Luci a Led al posto della vecchia pubblica illuminazione a Nocera Superiore. Prosegue, da viale Europa, con il montaggio di nuovi corpi illuminanti in sostituzione delle obsolete luci, il Piano Smart avviato dall’Amministrazione Cuofano per rinnovare la rete comunale di pubblica illuminazione con la tecnologia a risparmio energetico ed a sostenibilità ambientale. La tecnologia a Led a basso consumo è stata già utilizzata ed installata lungo le strade oggetto di riqualificazione urbana, come Taverne Croce e Pareti Pucciano, dove gli interventi hanno riguardato sia i sottoservizi che la pavimentazione.

Le strade

Il Piano d’intervento, che sarà attuato a step, è stato accompagnato nelle ultime settimane da interventi di manutenzione ai pali della pubblica illuminazione in molte strade della città: corso Matteotti, via Pittoni, via San Clemente, via Mazzini, via Santa Maria Maggiore, via San Pietro, via Napoli, via Uscioli, via Spagnuolo, via Cupa (Pareti), via Cupa del Pastino, via Cimitero. La prossima settimana sono in programma altri interventi di ripristino della pubblica illuminazione a Casicola/via Pecorari e via Cupa Belvedere: in entrambe le zone la rete elettrica è stata danneggiata dalla caduta di alberi provenienti da fondi privati. "L’obiettivo fissato dal sindaco Giovanni Maria Cuofano è quello di sempre: intervenire una solta volta ed in maniera risolutiva. Accanto ai grandi progetti di sviluppo ed ammodernamento urbanistico della città – dalle piazze alle scuole fino ad arrivare al recupero e riqualificazione di aree dismesse – la manutenzione ordinaria resta una delle priorità fissate da Cuofano per assicurare una migliore vivibilità cittadina" conclude Cuofano.