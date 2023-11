Crolla contro soffittatura a scuola, la furia dei genitori

Crolla parte della contro soffittatura in carton gesso, in una scuola a Nocera Superiore, presso una succursale del liceo artistico a Materdomini. Il disagio si sarebbe registrato più volte, stando alle testimonianze di diversi genitori.

La denuncia

Lo scatto fotografico è stato rilanciato dall'emittente televisiva Telenuova. Ma sono le famiglie a infuriarsi per quanto accaduto ieri mattina: "Sono arrivata a scuola come una furia - scrive un gentore - e da subito hanno visto la situazione ma hanno fatto entrare i ragazzi nonostante fossero senza luce, pannelli staccati e acqua sul pavimento. Poi dopo poco evacuazione e tutti fuori di nuovo, mi sono infuriata perché i ragazzi non si dovevano far entrare proprio!". Le fa eco un'altra mamma: "Questa situazione v avanti già da molto. Si aspetta prima che evolva in tragedia,poi magari si prendono i giusti provvedimenti"

L'intervento della scuola

Le prime verifiche sono state eseguite da un ingegnere, che ha spiegato che il problema si è verificato a seguito dell'accensione della caldaia. La pressione interna dell'acqua avrebbe fatto sfilare uno dei tubi da un collettore. Sono state adottate tutte le misure nel piano di evacuazione per la sicurezza degli studenti. Sul posto è giunta anche la dirigente, che ha fatto salire gli studenti - usciti fuori dopo il crollo - da un altro ingresso. Le lezioni didattiche erano infatti state sospese e riprenderanno oggi.