Sicurezza a Nocera Superiore: pronta l’attivazione di 21 nuove telecamere

È il progetto denominato “Nocera Superiore Sicura” redatto dal Comando di Polizia Locale, deliberato dalla Giunta Cuofano e candidato a finanziamento per un importo di 150 mila euro nell’ambito della misura POC Legalità varata dal Ministero degli Interni. “È un progetto che punta ad un ulteriore potenziamento della rete di videosorveglianza urbana - spiega il sindaco Giovanni Maria Cuofano - la mappatura dei punti individuati insieme al comandante della Polizia Locale, Paolo Prudente, ci consentirà di attivare varchi visivi lungo le strade d’ingresso e di uscita della città, di coprire anche da altre angolature punti attualmente già presidiati e di completare il processo di sicurezza urbana che stiamo costruendo. Le telecamere, come accaduto in alcune circostanze, si sono rivelate decisive per l’individuazione di vandali in azione nelle piazzette e per il supporto alle indagini da parte delle forze dell’ordine”.

I dettagli

Come già sta avvenendo per l’attuale rete di videosorveglianza esistente, le nuove telecamere saranno utilizzate per la prevenzione di eventuali fenomeni di micro-criminalità; la rilevazione dei veicoli in transito non coperti da regolare copertura assicurativa, rubati o sottoposti a fermo amministrativo; il controllo contestuale di piazze, uffici postali, strade e scuole. Il posizionamento dei nuovi dispositivi, redatto in mappa all’interno del progetto, toccano via Monte del Vesuvio, viale Europa, via Garibaldi, via Grotti, via Pittoni, parco giochi via Risorgimento, via Ricco, via Pecorari Area Parcheggio, via Mazzini. Nel finanziamento richiesto è previsto anche l’ammodernamento tecnologico della Sala Operativa del Comando di Polizia Locale.