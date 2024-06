Tentò estorsione a due prostitute, condannato

Un uomo di 63 anni è stato condannato in via definitiva a 5 anni di reclusione per tentata estorsione e tentata rapina, aggravate dal metodo mafioso. Secondo le accuse - la Cassazione ha confermato la condanna in appello - l'uomo avrebbe tentato di estorcere soldi a due prostitute, a Nocera Superiore.

Il processo

In primo grado l'uomo era stato assolto, poi il ribaltamento in appello con la condanna, ora definitiva dopo il rigetto in Cassazione. A inchiodarlo le testimonianze delle due vittime, con la denuncia e l'indagine partite nel 2015. L'uomo finì ai domiciliari, con l'aggravante di aver agito per agevolare un clan mafioso, a cui si riteneva fosse vicino.