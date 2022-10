"Sono il tecnico del gas", poi tenta di violentare una 28enne a Nocera Superiore

Tentato stupro in un’abitazione a Nocera Superiore. Secondo quanto denunciato da una ragazza di 28 anni ai carabinieri, sabato mattina, mentre era sola a fare i servizi domestici, un uomo ha bussato al citofono spacciandosi per un tecnico del gas.

L'aggressione

Una volta aperto l’uscio di casa, però, non ha visto entrare nessuno. Ma, quando stava per richiuderla, è spuntato l’uomo che l’ha aggredita facendola cadere a terra; poi ha cercato di bloccarla e di spogliarla per violentarla sessualmente. Fortunatamente, la 28enne è riuscita a divincolarli e a chiedere aiuto ai vicini e ai passanti. A quel punto il finto tecnico si dà alla fuga facendo perdere le sue tracce.

La denuncia

Successivamente, dopo essersi un po’ ripresa dalla choc e con l’aiuto di alcuni conoscenti, la giovane si è recata prima in ospedale per farsi medicare le ferite e poi dai carabinieri per sporgere denuncia contro l’aggressore. Le indagini sono tuttora in corso per risalire, quanto prima, alla sua identità.