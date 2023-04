"Suo figlio è rimasto coinvolto in un incidente", anziana truffata a Nocera Superiore: arrestato falso avvocato

Un truffatore 33enne, di origini napoletane, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del Gip di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura.

Il raggiro

Il giovane, lo scorso gennaio, spacciandosi per avvocato, contattò un’anziana di Nocera Superiore facendosi consegnare 3mila euro in contatti e alcuni monili in oro facendole credere che il denaro fosse necessario per difendere in giudizio il figlio coinvolto in un grave incidente stradale. I carabinieri, dopo aver notificato la misura cautelare, hanno sequestrato anche il motociclo utilizzato dal 33enne per mettere a segno la truffa.