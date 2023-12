Svuotavano carte e bancomat con il trucco degli sms, oltre 10 condanne

Svuotavano bancomat e carte di credito con la tecnica del "phishing". La scoperta grazie ai carabinieri di Solofra con l'indagine poi trasmessa a Salerno, per competenza territoriale, in ragione dei luoghi individuati dove agivano gli imputati. In particolare, nell'Agro nocerino sarnese. Due giorni fa, in udienza preliminare, le prime condanne - tra abbreviati e patteggiamenti - per i protagonisti. Oltre dieci le sentenze di pena.

L'indagine

Le condanne in abbreviato vanno dai 3 ai 2 anni di reclusione, mentre i patteggiamenti chiusi anche ad 1 anno e qualche mese, con pena sospesa. In due sono stati invece rinviati a giudizio e saranno pronti a difendersi nel dibattimento. Stando alle accuse, i singoli imputati sarebbero riusciti a captare fraudolentemente le credenziali di accesso ad home banking, riuscendo poi a trafugare ingenti somme di denaro e trasferirlo, infine, su propri conti correnti e carte prepagate. Le truffe consumate - localizzate attraverso l'ubicazione degli sportelli bancomat - interessano i comuni di Nocera Inferiore e Superiore, insieme a Pagani, Salerno, Eboli, Castel San Giorgio, Battipaglia e Pontecagnano. Tra le accuse c'era anche l'associazione a delinquere. Uno dei promotori - un romeno - avrebbe accompagnato i vari "associati" presso gli uffici postali per i prelievi, ripartendo poi i proventi insieme alla compagna, con il resto degli imputati. Tra le accuse ance il riciclaggio. Alla base dei raggiri c'è la classica truffa consumata attraverso telefoni cellulari ed sms, oltre che per e-mail, nota come "phishing". Quando, cioè, la vittima viene ingannata proprio attraverso la rete e convinta di fornire informazioni personali, dati finanziari e codici di accesso, che vengono invece utilizzati a fini di profitto. L'inchiesta era partita dalla denuncia di un cittadino, che scoprì di aver subito un prelievo dal proprio conto di 1500 euro, in favore di un altro conto acceso presso altra banca. Era stato ingannato da un sms, che credeva essere stato inviato dal proprio istituto di credito. Il lavoro dei carabinieri aveva consentito di individuare un luogo specifico di ritrovo - a Nocera Superiore e Torre del Greco - utilizzato come nascondiglio del denaro e per pianificare le operazioni illecite.