Da mercoledì 28 giugno via Ricco a Nocera Superiore sarà chiusa al transito dalle 9:30 alle 17:00 (in entrambe le direzioni) per consentire l’esecuzione dei lavori alla rete idrica e fognaria così come previsto.

I dettagli

Nel frattempo si sta provvedendo al posizionamento della cartellonistica stradale anche nei comuni limitrofi. Nella giornata di oggi l’impresa allestirà l’area di cantiere con lo stoccaggio dei materiali e dei mezzi.