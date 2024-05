A Nocera Superiore, un uomo di 42 anni di Roccapiemonte è stato arrestato dai Carabinieri per non aver rispettato un divieto di avvicinamento. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per problemi precedenti con la sua ex moglie, dalla quale era stato allontanato.

Nonostante la misura restrittiva, l'uomo si è recato più volte, tra il 30 aprile e il 2 maggio, nei pressi dell'abitazione dell'ex moglie.L'uomo è stato arrestato proprio mentre i carabinieri erano sul posto per raccogliere prove di queste violazioni, inclusi video che mostravano l'uomo nei pressi della casa. L'arresto è avvenuto grazie alla nuova normativa introdotta dalla legge del 24 novembre 2023, la numero 168, che prevede misure specifiche per combattere la violenza di genere, tra cui l'arresto differito. Dopo l'arresto, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di un processo rapido che chiarirà la sua posizione legale.