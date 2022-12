Aggredita e violentata in casa, sul caso indagano anche i Ris

Sta indagando anche il reparto speciale carabinieri del Ris sul tentativo di violenza sessuale consumato nei riguardi di una donna, a Nocera Superiore, lo scorso mese di ottobre.

La storia

Secondo quanto denunciato, uno sconosciuto - fingendosi tecnico del gas - era riuscito ad entrare all'interno della casa della vittima, per poi aggredirla e a tentare poi di violentarla. Alcuni passanti avevano poi sentito le urla della donna, accorrendo sul posto. Ma dell'uomo si erano già perse le tracce. La ragazza restò a terra per diversi minuti, sotto choc. Il suo viso era pieno di lividi e segni di percosse. Sul posto giunsero i carabinieri, che accompagnarono la donna in ospedale. Da lì la denuncia e l'avvio delle indagini. Nel frattempo, sono state raccolte nelle ultime settimane diversi elementi utili alle indagini.