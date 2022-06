Nocera Inferiore, sistema di sorveglianza potenziato: il provvedimento del Comune

"Sono oltre 140 le videocamere1 di sorveglianza presenti sul territorio di Nocera Inferiore, che fanno della nostra città una delle più videosorvegliate dell'Agro (insieme a Sarno)". Lo ha dichiarato il sindaco Manlio Torquato, a seguito della delibera che da il via all'acquisto di software e telecamere per oltre 16mila euro, che si aggiungeranno a quelle già presenti sul territorio. La dotazione servirà a potenziare verifiche e controlli in materia di criminalità e sversamento di rifiuti fuori orario, in particolare.

