Disagi sulla linea ferroviaria tra Torre e Nocera Inferiore: parla Villani (M5S)

“Questa mattina è scatta l’interruzione della linea storica delle Ferrovie dello Stato, la Napoli-Torre-Nocera-Cava-Salerno, nel tratto tra Torre Annunziata e Nocera Inferiore. Le Ferrovie hanno attivato un servizio sostitutivo, ma già da questa mattina all’alba la situazione a Nocera Inferiore era di grandissimo disagio per i viaggiatori. Persone lasciate senza informazioni precise. Ritardi su ritardi. I cittadini dell’agro nocerino sarnese si troveranno a vivere un dramma. È davvero così impossibile garantire un servizio civile?”. Lo ha detto Virginia Villani, deputata del Movimento 5 Stelle e candidata nel collegio uninominale per la Camera dei Deputati dell’Agro Nocerino Sarnese. “Difficoltà enormi anche per chi viaggia sul raccordo autostradale Salerno-Avellino in direzione sud. Dopo la barriera autostradale di Mercato San Severino, all’altezza della diramazione per Avellino, in territorio di Fisciano, inizia una lunga coda di auto fino a Salerno. Il tempo previsto per raggiungere Salerno viene stimato intorno ad un’ora”, prosegue Villani.

L'appello